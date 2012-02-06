Мартиненко: влада хоче призначити вовка уповноваженим з прав ягнят

Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Микола МАРТИНЕНКО вважає, що Верховна Рада має підтримати запропоновану опозицією кандидатуру на посаду омбудсмана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракції та голів комітетів парламенту.

Він наголосив, що опозицію «хвилює те, що з’явилися чутки, що представник влади може претендувати на цю посаду (УНІАН: у ЗМІ була інформація, що від влади може бути висунуто кандидатуру Геннадія ВАСИЛЬЄВА на посаду омбудсмана)».

«Вибачте, це призначити вовка уповноваженим з прав ягнят», - заявив М.МАРТИНЕНКО. За його словами, сьогодні в Україні влада і так сконцентрувала в своїх руках стільки повноважень, «скільки не було ні в кого з попередників».

У свою чергу голова ВР Володимир ЛИТВИН запропонував опозиції мобілізуватися і від 113 народних депутатів внести відповідну кандидатуру. «Дайте шанс країні обрати того, хто буде захищати права людини», - підкреслив В.ЛИТВИН. Він вважає, що доцільно було б після внесення кандидатур на посаду омбудсмана провести рейтингове голосування, і найбільш рейтинговим кандидатам дати можливість виступити з програмними доповідями.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого збігає термін повноважень Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Відповідно до Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», омбудсман призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Кандидатів на цю посаду мають право пропонувати 113 народних депутатів і голова ВР.

Уповноважений призначається строком на п`ять років, який починається з дня складення ним присяги на сесії Верховної Ради України.

Н.КАРПАЧОВА на посаду омбудсмана обиралася тричі: у 1998, 2003 і 2007 роках.