Відкрилась десята сесія ВР шостого скликання

Відкрилась десята сесія Верховної Ради України шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття сесії беруть участь члени Кабінету міністрів на чолі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, представники судової гілки влади, зокрема, Конституційного Суду, Вищого господарського суду, Вищої ради юстиції інших, Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, голова НБУ Сергій АРБУЗОВ, представники дипломатичного корпусу.

Перед початком урочистої церемонії відкриття сесії представники фракції "БЮТ-Батьківщина" на своїх місцях розгорнули плакат із зображенням лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Після початку пленарного засідання голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив депутатам, що до ВР прибув Президент. Фракції більшості зустріли це повідомлення оплесками, а депутати від опозиції кричали «Ганьба!»

Сесія розпочалась з виконання Державного гімну України Національним академічним народним хором імені Г. Верьовки.

Після виконання гімну депутати від опозиції почали розхитувати плакат із зображенням Ю.ТИМОШЕНКО та кричати «Юлі – волю!».