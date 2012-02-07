Прокуратура збирається допитати Турчинова й Москаля

Сторона державного обвинувачення в суді у справі проти екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА має намір на стадії доповнень у судовому процесі допитати колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА та колишнього заступника Ю.ЛУЦЕНКА Геннадія МОСКАЛЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Дмитро ЛОБАНЬ заявив сьогодні у коментарі журналістам після допиту екс-міністра в Печерському районному суді Києва.

«Якщо ви пригадуєте, на початку процесу ми мали намір допитати Г.МОСКАЛЯ, а що стосується О.ТУРЧИНОВА, то його прізвище фігурує в матеріалах справи (ця особа підписувала подання МВС щодо зарахування цивільного стажу до загального міліцейського водієві Ю.ЛУЦЕНКА Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ – УНІАН)», - сказав Д.ЛОБАНЬ.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.