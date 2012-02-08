СКУ обурений ідеєю "антиукраїнських" дитсадків

Світовий конгрес українців висловлює своє глибоке обурення змістом Законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” (щодо виховання рідною мовою), який у січні 2012 р. був представлений представниками Партії регіонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Світового конгресу українців (СКУ).

Світовий конгрес українців наголошує на надзвичайній шкідливості запропонованих змін, які за своєю суттю є ще однією спробою провладних сил узаконити право на використання російської мови нарівні з державною мовою, всупереч ст. 10 Конституції України про те, що “Державною мовою в Україні є українська мова”.

В СКУ нагадали, що «ключовими пунктами цього законопроекту, який майже повністю повторює попередньо відхилений Верховною Радою України проект міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА, є наступне: «Для задоволення національних, культурно-освітніх і мовних потреб громадян створюються дошкільні навчальні заклади, в яких виховання дітей здійснюється регіональними мовами або мовами меншин. Право вибору мови виховання надається батькам. У дошкільних навчальних закладах можуть створюватись окремі групи, в яких виховання здійснюється регіональними мовами або мовами меншин».

Водночас в СКУ підкреслили, що «питання про наступ на українську мову як єдину державну в Україні стало темою для обговорення на рівні високих міжнародних організацій».

Як підкреслює Світовий конгрес українців, у грудні 2010 р. Верховний комісар у справі національних меншин ОБСЄ Кнут ВОЛЛЕБЕК направив Голові Верховної Ради оцінку одного з попередніх законопроектів Партії регіонів на тему мови (Законопроекту “Про мови в Україні”), в якій серед іншого висловив такі застереження: «...важливо звернути увагу на те, що всяке послаблення державної чи офіційної мови (мов) суперечить духу Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Охорона і просування регіональних мов та мов меншин не повинні відбуватися за рахунок державної чи офіційної мови (мов). Про це також говориться в ст. 5(2) і 14(3) Рамкової конвенції про захист національних меншин відносно загальної політики інтеграції і освіти».

К.ВОЛЛЕБЕК підкреслив, що «Державна мова може бути ефективним засобом для забезпечення єдності. Тому підтримка державної мови відповідає легітимному державному інтересу. Крім того, знання державної мови є завжди корисним для осіб, які належать до національних меншин. Володіння державною мовою підвищує можливості для ефективної участі в житті суспільства на всіх рівнях. Це вимагає, щоб особи, які належать до національних меншин, мали і використовували можливість вивчати державну мову. Всі члени суспільства, включаючи осіб, які належать до національних меншин, мають передбачати потребу спілкування державною мовою в різних комунікативних ситуаціях у сфері державного життя, згідно з законодавством. Іншими словами, немає жодної підстави для осіб, які належать до національних меншин, не передбачати потребу використання державної мови. Як явно сказано в Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, “охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності вивчати їх”.

Відтак Світовий конгрес українців закликає Верховну Раду України відхилити розгляд антиукраїнського за своїм характером Законопроекту про “Про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” (щодо виховання рідною мовою), який став би серйозною перешкодою в розвитку української як державної мови.