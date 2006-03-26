”Наша Україна” погодилася на прем`єрство Тимошенко

Блок «Наша Україна» погодився, щоб Блок Юлії Тимошенко, який переможе на парламентських виборах, пропонував свою кандидатуру прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції керівник виборчої кампанії блоку «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він зазначив, що «Наша Україна» погоджується із принципом, що та політична сила серед “помаранчевих”, яка переможе на виборах, пропонуватиме свою кандидатуру на посаду прем’єра.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ визнав перемогу БЮТ і наголосив, що у меморандумі про коаліцію, проект якого підготовлено й узгоджено, це передбачено.

Водночас, за його словами, у меморандумі немає ніяких прізвищ кандидатур на ту чи іншу посаду в уряді. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав, що у меморандумі передбачено лише «принципи, підходи». В той же час він наголосив на тому, що домінуюча роль у даному процесі буде за Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, і нагадав, що Президент наголосив, що зустрінеться з політичними силами після виборів.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, у понеділок відбудеться зустріч В.ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром України Юрієм ЄХАНУРОВИМ.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що тепер блок «Наша Україна» чекає ініціативи з боку БЮТ щодо підписання меморандуму. Він нагадав, що укладання документу про юридичне створення коаліції можливе лише тоді, коли новообрані народні депутати складуть присягу у парламенті.