Представництво ЄС: Тейшейру неправильно процитували

Представника України при ЄС Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРУ неправильно процитували щодо сумісності зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і між Україною та країнами СНД.

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні.

“Євросоюз послідовно і від самого початку заявляв, що поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, яка передбачає значну інтеграцію України з ЄС, не являється несумісною з угодою про зону вільної торгівлі з країнами СНД, але є несумісною з Митним союзом між Росією, Білоруссю та Казахстаном», - надали в представництві точну цитату Ж.ТЕЙШЕРИ.

Як повідомляв УНІАН, раніше “5-й канал” розповсюдив інформацію про те, що Ж.ТЕЙШЕЙРА в інтерв’ю каналу сказав: "Євросоюз послідовно і від самого початку заявляв, що поглиблена та виключна зона вільної торгівлі, яка передбачає значну інтеграцію України з ЄС, являється несумісною з угодою про зону вільної торгівлі з країнами СНД та Митним союзом між Росією, Білоруссю та Казахстаном".