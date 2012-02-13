Тягнибок поскаржився на «Комуніста»

Лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК заявляє, що газета «Комуніст» не виконує рішення суду і не публікує спростування недостовірної інформації про його партію, зокрема про те, що нібито «Свободу» фінансують олігархи.

Про це він сказав на прес-конференції в Кременчуці (Полтавська область) в неділю, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, 27 грудня 2011 року Апеляційний суд міста Києва визнав недостовірною інформацію, поширену газетою «Комуніст» стосовно ВО «Свобода». Суд підтвердив рішення Шевченківського районного суду і зобов`язав головну газету комуністів Петра СИМОНЕНКА опублікувати спростування неправдивої інформації на першій шпальті видання

«Судова тяганина в справі захисту честі та достоїнства ВО «Свобода» тривала понад два роки. Така затримка з розглядом справи була викликана постійними неявками відповідача П.СИМОНЕНКА на судові засідання, не зважаючи на те, що суд викликав його навіть через Центральний комітет Компартії, Верховну Раду», - зауважив О.ТЯГНИБОК.

«У статті стверджувалося, що «Свободу» фінансують олігархи. Також стаття містила помилкову інформацію щодо ідеологічного напрямку націоналістичної політичної сили, до того ж, «Свободі» закидали фальсифікації виборів в Тернопільську обласну раду», - сказав О.ТЯГНИБОК.

Він повідомив, що суд зобов`язав газету «Комуніст» опублікувати спростування недостовірної інформації тим же шрифтом на тій же сторінці під заголовком "Спростування", але це й досі не зроблено.