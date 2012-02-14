Лавров: Україна є пріоритетом у зовнішній політиці РФ

Україна є пріоритетом у зовнішній політиці РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ сказав перед початком засідання Підкомітету з міжнародної співпраці Українсько-російської міждержавної комісії в Нижньому Новгороді.

«Для нас український напрямок є пріоритетним у зовнішній політиці. Ми сусіди, нас об`єднує спільне прагнення краще жити, зробити наші економіки сучаснішими і процвітаючими», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він підкреслив, що головним орієнтиром для розвитку двосторонніх відносин має залишатися базовий договір про дружбу, підписаний у 1997 році, де зафіксовані положення про стратегічне партнерство. За словами міністра, у відносинах обох країн сьогодні присутня відвертість і передбачуваність, налагоджений інтенсивний політичний діалог на найвищому і вищому рівні, що дозволяє вести діалог з міжнародної проблематики.

С.ЛАВРОВ зазначив, що взаємний товарооборот у 2011 році зріс на 40% і перевищив 50 млрд. дол. Також, за його словами, країни мають хороші перспективи для співпраці в авіації, космосі, ядерній енергетиці та інших сферах.

На думку глави МЗС РФ, дуже важливо, що, незважаючи на всі випробування, які випали на долю всіх нас у зв`язку з розпадом Радянського Союзу, дві держави зуміли зберегти тісні зв`язки, що спираються на духовну і культурну близькість. За його словами, з багатьох напрямків за 20 років контакти вдалося наростити, і це дозволило на основі добросусідства і взаєморозуміння знаходити рішення цілого ряду проблем, які виникли при розпаді СРСР.

С.ЛАВРОВ запевнив, що РФ сприятиме участі українських партнерів у роботі органів СНД, включаючи гуманітарну складову, а також інтеграційні процеси, що відбуваються на просторі Співдружності.

Він додав, що сторони також приділяють велику увагу врегулюванню Придністровського конфлікту.