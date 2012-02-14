Азаров завтра представить Богатирьову Кабміну

15 лютого прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ представить членам уряду віце-прем`єр-міністра - міністра охорони здоров’я Раїсу БОГАТИРЬОВУ.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час представлення новопризначеного секретаря РНБО Андрія КЛЮЄВА.

«Завтра за моїм дорученням прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ представить Раїсу Василівну і Міністерству охорони здоров’я, і Кабінету міністрів», - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 лютого, Президент України В.ЯНУКОВИЧ своїми указами призначив А.КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Перед цим Президент звільнив Р.БОГАТИРЬОВУ з посади секретаря РНБО і призначив її віце-прем`єр-міністром України - міністром охорони здоров`я України.