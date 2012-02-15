Азаров провів Клюєва великим букетом

Азаров побажав Клюєву успіхів на новій посаді

Київ. 15 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ подякував колишньому першому віце-прем’єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ за роботу на тій посаді та побажав йому успіхів у роботі на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Він багато зробив для виведення країни з кризи, для реалізації послідовної економічної політики. Під його керівництвом були розроблені вирішальні для країни програми розвитку внутрішнього виробництва, імпортозаміщення, енергозбереження», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем’єра, А.КЛЮЄВ був завжди в епіцентрі усіх надзвичайних подій, які, «на жаль трапляються в Україні».

Як сказав М.АЗАРОВ, у напружений час роботи в уряді А.КЛЮЄВ проявив компетентність, енергійність, відданість справі, працездатність і мужність у кризові моменти.

«Можна ще багато добрих слів сказати про роботу Андрія Петровича, тому переконаний, що й на новій, вкрай складній і важливій ділянці роботи, на яку направив глава держави Андрія Петровича, він буде успішним. Тим більше, що сьогодні найбільші виклики і ризики для національної безпеки лежать в економічній площині. Отже, важко знайти більш підготовлену, відповідальну людину на посаду секретаря РНБО», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він подякував А.КЛЮЄВУ за спільну роботу в уряді, побажав успіхів на новій посаді і подарував йому великий букет червоних троянд.

У свою чергу, А.КЛЮЄВ також подякував М.АЗАРОВУ та членам уряду за спільну роботу.