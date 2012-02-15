Клюєв розповів, чим займеться в РНБО

Новопризначений секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій КЛЮЄВ заявляє про необхідність підвищення якості реформування силових структур.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.КЛЮЄВА з посиланням на секретаря РНБО.

"Коли ми говоримо про захист національних інтересів, підвищення обороноздатності України, важливо розуміти, що йдеться про цілий комплекс завдань. Це не тільки професіоналізм і мобільність армії, а й сучасний рівень її озброєння, а значить - серйозні кроки з розвитку військово-промислового комплексу. Це також означає підвищення ефективності спеціальних служб для захисту інтересів країни, і в першу чергу - економічних", - цитує прес-служба А.КЛЮЄВА.

Секретар РНБО серед завдань діяльності цього органу назвав координацію роботи щодо активізації військово-технічного співробітництва України як з країнами СНД, так і з багатьма іншими державами.

У той же час, за його словами, у контексті судово-правової реформи важливими є зміни у роботі всієї правоохоронної системи, підвищення якості її функціонування та мінімізації корупції в силових структурах.

"Ви прекрасно знаєте, що нам ще дуже багато належить зробити, щоб кожна людина відчувала себе захищеною не тільки від злочинності, а й від свавілля правоохоронців", - зазначив А.КЛЮЄВ. Він переконаний, що корупція є однією із значних загроз для існування ефективної держави.

Важливим завданням секретар РНБО вважає й забезпечення екологічної і техногенної безпеки країни. "Зношеність промисловості та інфраструктури не дозволяє владі розслаблятися ні на хвилину", - підкреслив він.

"Існує багато інших проблем, які також є загрозою для країни. Це і міжнародна злочинність, і нелегальна міграція і багато іншого", - вважає А.КЛЮЄВ.

Секретар РНБО наголосив, що для нього нова посада - "можливість зосередитися на вирішенні стратегічно важливих для України завдань, реальними справами забезпечити зміцнення безпеки і конкурентоспроможності нашої держави в усіх сферах - політичній, економічній та гуманітарній". "Україна повинна стати вагомим політичним та економічним гравцем на міжнародній арені", - резюмував А.КЛЮЄВ.