Кличко заявляє, що він переміг на виборах мера Києва

За попередніми даними опитування, проведеного Громадянським блоком ПОРА-ПРП, лідер блоку Віталій КЛИЧКО переміг на виборах міського голови Києва.

Про це сам В.КЛИЧКО повідомив на “5-му каналі” під час прямого включення зі штабу блоку.

За його словами, за попередніми даними опитування, яке проводив блок ПОРА-ПРП, В.КЛИЧКО отримав близько 26% голосів виборців, на другому і третьому місцях – народний депутат Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та чинний мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО відповідно.

В.КЛИЧКО також заявив, що “не можна довіряти результатам Національного екзит-полу на 100%”, і додав, що, незважаючи на результати екзит-полу, впевнений у тому, що ПОРА-ПРП подолає 3% бар’єр на виборах до парламенту. За його словами, про це також свідчать результати паралельного опитування.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними екзит-полу, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи”, Київським міжнародним інститутом соціології та Центром імені Разумкова, Громадський блок “ПОРА- ПРП” отримує 1,34%.