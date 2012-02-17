Ющенко: справа Тимошенко відкинула країну далеко назад

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що справа Юлії ТИМОШЕНКО відкинула країну «далеко назад на шляху до Європи, як, до речі, й справа Гонгадзе».

Про це він сказав в інтерв`ю Weekly.ua.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО зараз перебуває в такому стані, який легко викликає у людей жалість.

Водночас, В.ЮЩЕНКО, впевнений, що «газова угода, підписана Ю.ТИМОШЕНКО, - найбільша трагедія для розвитку країни». І влада повинна була спрямувати всі зусилля не на процес над Ю.ТИМОШЕНКО, а на скасування газових угод.

Екс-президент підкреслив, що справа Ю.ТИМОШЕНКО відкинула країну «далеко назад на шляху до Європи, як, до речі, й справа Гонгадзе». «Кому стало легше від рішення суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО? Я впевнений, суспільству не стало», - сказав В.ЮЩЕНКО.