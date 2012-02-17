У Німеччині прокурор вимагає притягти до відповідальності Президента

У Німеччині прокурор міста Ганновер направив у нижню палату парламенту - Бундестаг - запит про зняття імунітету від кримінального переслідування з Президента країни Крістіана ВУЛЬФА.

Про це передає радіо «Свобода».

Бундестаг тепер повинен прийняти рішення про те, чи буде Президент Німеччини позбавлений недоторканності.

Останніми місяцями навколо Президента розгорілася низка скандалів, пов`язаних із звинуваченнями в корупції на його адресу.

У середині грудня в пресі з`явилися повідомлення про те, що кілька років тому, будучи прем`єр-міністром землі Нижня Саксонія, К.ВУЛЬФ одержав пільговий кредит від дружини свого друга у розмірі 500 тис. євро. Згодом стало відомо про те, що Президент Німеччини намагався перешкодити публікації матеріалу про це в газеті "Більд", подзвонивши її головному редакторові. Сам К.ВУЛЬФ, обраний Президентом у 2010 році за підтримки правлячого Християнсько-демократичного союзу, відмовився піти у відставку, заявивши, що не порушував закон.