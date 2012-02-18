Янукович зібрав силовиків у Межигір’ї

Президент України - Верховний головнокомандуючий Збройних сил України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Раді національної безпеки та оборони, Міністерству оборони і Генеральному штабу ЗСУ спільно працювати над модернізацією армії.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з керівництвом РНБО, Міноборони і Генштабу ЗСУ в резиденції Президента «Межигір’я» в селі Нові Петрівці, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Учасниками зустрічі, зокрема, були секретар РНБОУ Андрій КЛЮЄВ, міністр оборони Дмитро САЛАМАТІН і начальник Генерального штабу Збройних сил України Володимир ЗАМАНА.

«Ми сьогодні обговоримо наші плани щодо модернізації Збройних сил в частині співпраці з Радою національної безпеки», - підкреслив глава держави.

Звертаючись до міністра оборони, Президент сказав: «Вам треба буде разом із секретарем РНБО найближчим часом спільно розглянути всі документи, що стосуються оборонного комплексу, і доповісти мені».

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив важливість питання розвитку військово-промислового комплексу, створення нових робочих місць і організації державного замовлення в цій сфері. «У нас стоїть завдання - побудувати новий зразок ракетного комплексу та інші питання, які ми повинні запланувати і виконати у найближчі роки», - зазначив він, додавши, що тут мають бути враховані можливості вітчизняних заводів.

Глава держави висловився за необхідність оптимізації структури Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ - «як нам усунути дублювання, те, що заважало раніше ефективно працювати». За словами В.ЯНУКОВИЧА, це питання має бути предметом уваги вказаних відомств.

Разом з тим Президент підкреслив, що ця робота не проводитиметься поспіхом.

В.ЯНУКОВИЧ також акцентував увагу на важливості ефективного вирішення соціальних проблем військовослужбовців і їх сімей, зокрема, щодо забезпечення офіцерів житлом.

У свою чергу міністр оборони і начальник Генштабу доповіли главі держави про план першочергових заходів у рамках реформування Української армії. Зокрема, йшлося про кроки, спрямовані на підвищення бойової підготовки військ, зміцнення кадрового потенціалу, забезпечення ЗСУ сучасною технікою і модернізації існуючої.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, В.ЯНУКОВИЧ призначив генерал-лейтенанта Володимира ЗАМАНУ начальником Генерального штабу Збройних сил України - головнокомандуючим ЗСУ, звільнивши з цієї посади Григорія ПЕДЧЕНКА.

Раніше, 8 лютого, В.ЯНУКОВИЧ змінив міністра оборони України - замість Михайла ЕЖЕЛЯ був призначений Дмитро САЛАМАТІН.