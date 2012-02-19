Влада скасує пільги, щоб компенсувати власне утримання?

Громадсько-політичний діяч, екс-глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що влада має знайти гроші та виконати соціальні зобов’язання перед афганцями в повному обсязі.

Як передає кореспондет УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з ветеранами-афганцями в місті Бережани Тернопільської області, яка відбулася з нагоди 23-річниці виведення радянських військ з Афганістану.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, для того, щоб виконати соціальні зобов’язання, теперішнім можновладцям варто економити на собі.

«Влада діє цинічно, адже вона вперто не бажає зменшити мільярдні витрати держбюджету на своє утримання, на оздоровлення і перельоти чиновників, на ремонти та інші видатки для забезпечення власного комфорту. За рахунок обґрунтованого скорочення витрат на утримання органів влади слід скоротити видатки бюджету на 10 млрд.грн», - зазначив політик.

Крім того, на думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, для реального забезпечення соціального захисту українців та повного фінансування соціальної сфери необхідно перш за все перекрити схеми розкрадання бюджетних коштів через держзакупівлі та виведення вкрадених у людей грошей в офшори.

«Цих грошей вистачить для виконання усіх соціальних гарантій у повному обсязі афганцям, чорнобильцям, ветеранам та дітям війни», - сказав політик.

На його думку, відмова влади виконувати соціальні зобов’язання під приводом відсутності ресурсів у бюджеті – це чергова спроба перерозподілити наявні ресурси у власних інтересах.

Коментуючи рішення Конституційного суду від 26 грудня минулого року, яке надало уряду право в ручному режимі керувати соціальними виплатами, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що це рішення є «черговим політичним замовленням влади, яка робить усе, щоб позбавити засобів до існування мільйони українських сімей, оскільки під приводом відсутності коштів у бюджеті будуть скасовані пільги або суттєво зменшено їхні розміри».

«Влада отримала можливість масштабно маніпулювати довірою громадян, адже до виборів вона може підвищити пільги заради піару, а після виборів знову їх скасувати», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він вважає, що громадяни дадуть оцінку діям нинішньої влади на виборах до Верховної Ради.