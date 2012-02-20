Луценко написав Пшонці, що своєї провини не визнавав

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що не визнавав своєї провини у злочинах, скоєння яких йому інкримінує Генеральна прокуратура.

Про це йдеться у відкритому листі Ю.ЛУЦЕНКА на ім’я генпрокурора України Віктора ПШОНКИ, який сьогодні на прес-конференції в УНІАН озвучила дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО після відвідування чоловіка у слідчому ізоляторі.

«Пане генеральний прокурор, звертаюся до вас з тим, що інформація щодо нібито часткового визнання Ю.ЛУЦЕНКОМ своєї провини, категорично не відповідає дійсності. Ця брехлива вигадка, запущена вашим заступником Ренатом КУЗЬМІНИМ, не грунтується на реальності моєї позиції, як підсудного», - зазначає у листі Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він наголошує, що під час дебатів у суді дослівно заявив: “Я не потребую жалості. Я нічого не прошу, навіть у суду. Я все одно виживу, скільки б мені не написали цих років, я все одно вийду і залишуся таким, яким є. Прокуратура мене звинувачувала, що я не каюсь - так, я не каюсь. Я не бачу жодного злочину, який вчинив. Я не бачу підстав вибачатися і каятися. Мені багато за що є вибачатися політично, але юридичних злочинів я не скоював”.

Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що чергова неправдива інформація про нього є спробою замаскувати повний розвал у суді «сфальсифікованої під керівництвом Р.КУЗЬМІНА кримінальної справи».

«Вигадана так звана злочинна змова міністра з водієм, як і не менш неймовірне злочинне святкування офіційного Дня міліції, не підтвердилися ні свідками, ні експертами, ні документами у справі. За таких обставин я розглядаю поширення керівництвом Генеральної прокуратури України цих брехливих тверджень щодо мене як тиск на суд на стадії винесення вироку, як акт політичної помсти та намагання неправовими методами зберегти давно втрачене обличчя Генеральної прокуратури в очах суспільства», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО у листі до В.ПШОНКИ.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого В.ПШОНКА заявив, що вимоги прокуратури про призначення покарання екс-міністру внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКУ враховують пом`якшувальні обставини.

За його словами, держобвинувачення врахувало деякі пом’якшуючі обставини, зокрема, що в Ю.ЛУЦЕНКА є неповнолітня дитина та що екс-міністр «частково визнав свою вину».

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, й зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

14 лютого представники Генеральної прокуратури попросили Печерський районний суд Києва призначити Ю.ЛУЦЕНКУ покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням першого рангу державного службовця й позбавленням права впродовж 3-х років обіймати організаційно-розпорядчі посади.