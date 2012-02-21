Бютівці кричали Каплієнку «Тушка!» - той назвав їх сексуальними збоченцями

Народні депутати України з фракції "БЮТ-Батьківщина" супроводжували виступ заступника керівника групи «Реформи заради майбутнього» Володимира КАПЛІЄНКА вигуками: «Тушка!».

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу на засіданні парламенту В.КАПЛІЄНКО зазначив, що «до складу депутатської групи «Реформи заради майбутнього» увійшла майже третина вищої номенклатури саме «Батьківщини».

«Сьогодні керівництво БЮТ зробило переворот усередині власної команди та бореться за місця у списках, фактично прикриваючись, наче щитом, власною лідеркою, яка потерпає, бо так більш зручно», - заявив В.КАПЛІЄНКО.

Він також наголосив, що «сьогодні керівники БЮТ, на наш погляд, у більшості нагадують членів закритої секти, в якій знайшли себе розбишаки, хворі шпигуни, сексуальні збоченці, стукачі та продажні писаки, що дискредитують не тільки себе, але й державу, в якій живуть».

Після завершення виступу депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" освистали В.КАПЛІЄНКА у і продовжували скандувати: «Тушка!»

*** В.КАПЛІЄНКО пройшов до Верховної Ради за списком БЮТ під номером 148, однак пізніше увійшов до групи «Реформи заради майбутнього».