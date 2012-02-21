Азаров каже, що життя ускладнилося, бо чиновники не звикли без папірців

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає недосконалість роботи дозвільних центрів за принципом "єдиного вікна" в регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради регіонів.

«У ряді ситуацій вони діють абсолютно формально, а іноді навіть і ускладнюють роботу нашого бізнесу», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, прем`єр відзначив ще деякі складнощі, які не вдалося ліквідувати для роботи бізнесу. «Ми ліквідували 54 тис. актів різних регулятивного плану, проте це зовсім не означає, що після цього відразу стало жити добре. Навпаки, у ряді випадків життя ускладнилося», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що складнощі виникають через чиновників. «Наші чиновники не звикли до того, що якщо немає паперу, це означає дозволено, і ніяких дозволів одержувати не треба. Ця робота вимагає, безумовно, дуже серйозної уваги», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2012 року в Україні видача дозвільних документів має здійснюватися за принципом «єдиного вікна».

Це передбачено Законом «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», що набув чинності з 1 січня ц.р.

Закон змінює порядок взаємодії між органами влади і суб`єктами господарювання на регіональному рівні - прийом і видача дозвільних документів здійснюватимуться лише через державних адміністраторів у дозвільному центрі. Таким чином, планується перейти від принципу «єдиного офісу» до принципу «єдиного вікна».

Станом на 10 грудня 2011 року в Україні діяло 680 дозвільних центрів, організаційно відповідних законодавству.