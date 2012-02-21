Янукович не задоволений результатами реформ
16:42, 21 лютого 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович не задоволений ефектом від упроваджених реформ.
Про це, як повідомляєLB.UA, він заявив під час засідання Ради регіонів.
"Ризики при відповідальних заходах щодо впровадження реформ завжди були і будуть, і як робити корекцію - ви краще знаєте. І ви краще це відчуваєте, тому що ви людям дивитесь в очі... Існує досить серйозна проблема, і, на жаль, доводиться це визнавати, ми поки що не відчуваємо, що реформи істотно впливають на якість життя людей ", - сказав Янукович.
Нагадаємо, раніше Янукович заявив, що очікує від губернаторів ініціативності в реалізації реформ.
Також, Янукович доручив прем`єр-міністру Миколі Азарову внести кандидатуру першого віце-прем`єра.
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