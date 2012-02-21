Янукович не задоволений результатами реформ

Президент України Віктор Янукович не задоволений ефектом від упроваджених реформ.

Про це, як повідомляєLB.UA, він заявив під час засідання Ради регіонів.

"Ризики при відповідальних заходах щодо впровадження реформ завжди були і будуть, і як робити корекцію - ви краще знаєте. І ви краще це відчуваєте, тому що ви людям дивитесь в очі... Існує досить серйозна проблема, і, на жаль, доводиться це визнавати, ми поки що не відчуваємо, що реформи істотно впливають на якість життя людей ", - сказав Янукович.

Нагадаємо, раніше Янукович заявив, що очікує від губернаторів ініціативності в реалізації реформ.

Також, Янукович доручив прем`єр-міністру Миколі Азарову внести кандидатуру першого віце-прем`єра.