Навіщо Путін так настійливо нав'язує Києву ЗВТ з країнами СНД

На пропозицію Росії надати 10% знижку на газ для України, озвучену головою Державної думи РФ Сергієм НАРИШКІНИМ під час візиту до Києва 20 лютого, українська влада відповіла відмовою. Таку думку висловив LB.ua експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА, відзначивши, що найближчим часом не варто чекати потепління в українсько-російських відносинах.

«На жаль, можна констатувати, що відносини керівництва Російської Федерації й України залишаються непрозорими. Особливо це стосується газових питань. У цьому сенсі візит С.НАРИШКІНА до Києва нічим не здивував, - сказав В.ЗАСТАВА. - Якщо ж спробувати зібрати інформаційні осколки про візит голови Держдуми РФ і його переговори з українськими чиновниками, то вийде наступне: Москва запропонувала Україні 10% знижку на газ, що поставляється, в обмін на синхронну ратифікацію Договору про створення ЗВТ з країнами СНД. Можна припустити, що створення ЗВТ є одним з елементів виборчої кампанії Володимира ПУТІНА. Українська сторона «почула» пропозицію російських колег і відповіла відмовою, яку озвучив голова фракції Партії регіонів в парламенті Олександр ЄФРЕМОВ».

Експерт Інституту Горшеніна також вважає, що найближчим часом не варто чекати потепління в українсько-російських відносинах: «З відкритих джерел, а також за інформацією наших російських колег можна зробити висновок, що видима напруженість у відносинах Києва і Москви тільки наростає».