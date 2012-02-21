Мірошниченко розповів, як опозиції «слід розмовляти з Януковичем»

Запрошення опозицією президента Віктора Януковича до розмови було ультиматумом і натяком на образу.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко в ефірі 5 каналу, коментуючи ініціативу опозиції щодо зустрічі з президентом.

Відповідаючи на питання, чи має шанс опозиція на таку зустріч, він заявив: "Безперечно".

"Єдине, що мене особисто трошки здивувало, якщо хочете: хіба це правильний стиль розмови з президентом? Або навіть запрошення до розмови в форматі ультиматуму і такого натяку на образу", - зазначив представник Януковича.

"Я думаю, що по стилістиці опозиції не стільки потрібна ця зустріч, скільки потрібна отака дискусія, або отакий виклик. Я не думаю, що це той формат, в якому вони б мали діяти, якби хотіли обговорити проблему", - додав "регіонал".

Як відомо, фракція БЮТ вимагає зустрічі з президентом Віктором Януковичем для обговорення дій по реалізації резолюції ПАРЄ.

Коментуючи виконання рекомендацій ПАРЄ, Мірошниченко заявив, що "президент доручив своїй адміністрації, в тому числі і в мене є певні доручення, щодо цієї резолюції".

Українська правда