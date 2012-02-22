Політологи назвали головну помилку дворічного правління Януковича

Політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає, що ув`язнення екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО є головною помилкою дворічного правління Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ФЕСЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Головна помилка двох років президентства Віктора ЯНУКОВИЧА - суд і засудження Юлії ТИМОШЕНКО, які створили дуже великі проблеми у відносинах з Заходом, і значною мірою зіпсували всі досягнення минулого року з євроінтегації", - сказав В.ФЕСЕНКО.

На його думку, саме за таких обставин всі досягнення минулих років у напрямку інтеграції країни до Європи нівельовані. "Тепер питання угоди (про Асоціацію України до ЄС - УНІАН) залежить від долі Ю.ТИМОШЕНКО, від наших внутрішньополітичних проблем", - додав він.

Водночас політолог звернув увагу на те, що в усіх попередніх президентів України найбільш критичними були саме перші два роки правління. "Як це не парадоксально, але період перших двох років був проблемним для всіх президентів. Без виключення", - зазначив В.ФЕСЕНКО.

Експерт нагадав, що на межі другого року правління Леоніда КРАВЧУКА виникло питання дострокових президентських і парламентських виборів, дворічний рубіж президентства Леоніда КУЧМИ на першій каденції був пов`язаний з жорстокою політичною боротьбою, а під час другої каденції у цей період виник "касетний скандал" і загострення відносин між владою і опозицією.

"Другий рік президентства ЮЩЕНКА - та ж сама проблема. Фактично тоді ЮЩЕНКО зіткнувся з серйозним падінням рейтингу і з тим, що у нього почали віднімати владу. В січні 2007 року альянс ТИМОШЕНКО-ЯНУКОВИЧ сприяв тому, що був проголосований закон про Кабінет Міністрів, який забрав виконавчу владу. До речі, другий рік другого президентства КУЧМИ, був пов`язаний з відставкою ЮЩЕНКА і з арештом ТИМОШЕНКО. 2007 рік ТИМОШЕНКО була головною завадою для Президента ЮЩЕНКА. Зараз ТИМОШЕНКО знову на другому році є проблемою для ЯНУКОВИЧА. Ось така містика", - пояснив він.

У свою чергу політолог Вадим КАРАСЬОВ додав, що жоден з попередніх президентів України не був успішним. "Один достроково пішов. Другий пішов з "касетним скандалом" і з Помаранчевою революцією. Третій пішов з низьким рейтингом. Очевидно, це свідчить про те, що Україні не підходить модель пострадянської моделі президентства", - вважає експерт.

Політолог вважає неможливим продовження монополізації В.ЯНУКОВИЧЕМ і його командою влади в Україні. "Україна пішла шляхом Росії та Білорусі, в яких створено політичну монополію. Але у ПУТІНА в найкращі часи був рейтинг 60-70 %, такий самий був у О.ЛУКАШЕНКА. Це означає, що вони вертикалізували не лише владу, але і суспільство, яке їх підтримувало. В Україні суспільство не сприймає курс Президента на монополізацію влади і економіки", - переконаний він.

"Так, влада консолідується, вона стає міцною, немає конфлікту еліт, цього "роздраю" між Президентом та прем`єр-міністром. Але є тиха війна між суспільством і владою", - заявив В.КАРАСЬОВ.