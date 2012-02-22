Нова газова війна? Україну знову звинувачують у крадіжці

Президент Росії Дмитро Медведєв доручив "Газпрому" "розібратися" з несанкціонованим відбором Україною російського транзитного газу. "Зі своїми колегами в рамках корпоративних процедур та цивільно-правових механізмів розберіться", - зажадав глава держави від глави "Газпрому" Олексія Міллера.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, крім того, Медведєв доручив Міллеру "до українських друзів довести позицію, пояснити, чому збільшується потужність газопроводу" Південний потік "і продовжити переговори з газового співробітництва".

Міллер повідомив, що в лютому нинішнього року Україна несанкціоновано відбирала російський газ, призначений європейським споживачам.

"Європейські споживачі збільшили заявку на поставку російського газу," Газпром" зробив все необхідне, проте значні обсяги газу до Європи не доходили", - зазначив Міллер. За його словами, "в окремі дні в Україні залишалося до 40 млн кубічних метрів газу".

"Це завдало фінансових і репутаційних збитків "Газпрому", - підкреслив Міллер. Він зазначив, що європейські споживачі російського газу звернулися з проханням збільшити поставки через аномально низькі температури на початку лютого, коли замерзли Дунай і канали у Венеції. Однак газ до Європи не доходив, залишаючись в Україні.

"Мова йшла про традиційне проведення часу українськими друзями - несанкціонований відбір?" - уточнив Медведєв.

"З експортної труби вони /Україна/ брали стільки, скільки вважали необхідним", - зазначив Міллер.

"Тобто за рамками існуючих угод?" - перепитав президент.

"Вони брали стільки, скільки вважали необхідним - газу, який призначався європейським партнерам, і вони знали про це", - підтвердив глава "Газпрому".

Медведєв поцікавився, чи не зверталася Україна з проханням збільшити постачання газу. Міллер підкреслив, що Україні навпаки в нинішньому році поставила питання "про зменшення поставок з 52 млрд кубічних метрів на рік до 27".

"Проте, в умовах холодів брали більше", - констатував глава російської держави.

Керівник "Газпрому" уточнив, що йдеться про понад 60 млрд кубічних метрів газу.