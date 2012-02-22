Хорошковський спростовує чутки про загрозу дефолту
Але країна - на межі безпечного рівня
Міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що дефолт Україні не загрожує.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.
«Дефолту не буде», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, коментуючи повідомлення із цього приводу окремих зарубіжних ЗМІ.
За його словами, пікові виплати за держборгом заплановані на лютий і березень поточного року, по 8 млрд. грн. кожного місяця.
Решта значних виплат передбачена на 4 червня і жовтень поточного року.
Мінфін проводить перекредитування цих боргів, оскільки, за словами міністра, забезпечити їх обслуговування за рахунок бюджетних надходжень неможливо.
В.ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає, що Україна на сьогодні перебуває ще в рамках безпечного рівня держборгу, але вже на його межі.