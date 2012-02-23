Янукович вітає з Днем захисника Вітчизни

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав громадян України з Днем захисника Вітчизни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у вітанні йдеться: «Щиро вітаю всіх, хто стоїть на сторожі суверенітету нашої держави, зміцнює її обороноздатність та національну безпеку. Переконаний, що й надалі, незважаючи на нелегкі будні, ви будете гідно виконувати свій священний обов`язок, вдосконалювати професійну майстерність. З особливою теплотою звертаюся сьогодні до ветеранів війни та військової служби. Висловлюю вам глибоку вдячність за мужність, звитягу та самовіддану працю в ім`я миру і нашого майбутнього».