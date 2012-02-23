Депутат: 78% українців отримують менше 17 доларів на день

Народний депутат від партії «Наша Україна» Лілія ГРИГОРОВИЧ пропонує встановити податок на наддоходи фізичних осіб, отримані на території України, у розмірі від 1% (якщо чистий дохід перевищує 20млн. грн.) до 2,5% (якщо чистий дохід перевищує 30 млн. грн.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, депутат вважає, що влада продовжує лише заговорювати питання введення податку на багатство і називає «дешевим піаром» обіцянки урядовців ввести податок на багатство.

«Заяви урядовців про запровадження податку на багатство тривають уже більше року, однак обіцяного прем’єром Миколою АЗАРОВИМ та міністром соціальної політики Сергієм ТІГІПКОМ внесення на розгляд парламенту відповідного законопроекту так і не відбулося», – заявила Л.ГРИГОРОВИЧ.

Вона впевнена, що «обіцянки урядовців є нічим іншим, як дешевим піаром, який не має нічого спільного з їхніми реальними діями. Влада займається тільки власним добробутом, а про простий нещасний люд забула. Партія регіонів просто не здатна прийняти закони, якими би зобов’язали багатих, тобто перш за все себе, поділитися з бідними. Більше того, владна більшість у парламенті перешкоджає розгляду відповідних законодавчих ініціатив від опозиційних депутатів».

Л.ГРИГОРОВИЧ нагадала, що вона ще в квітні 2011 року внесла на розгляд парламенту законопроекти № 8436 «Про соціальну відповідальність великого бізнесу перед суспільством» і № 8437 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування наддоходу з фізичних осіб)», але вони так і не були включені до порядку денного парламенту і не розглядались на засіданнях комітетів Верховної Ради.

За її словами, у січні цього року знову зроблений крок для подолання соціальної несправедливості і перереєстровано вищезазначені проекти законів, але вони знову ігноруються владною більшістю.

"Запровадження податків на багатство є актуальним для нашої країни, - наголосила Л.ГРИГОРОВИЧ, - оскільки, за даними ООН, розрив між доходами найбагатших і найбідніших громадян в Україні становить 30:1, а понад 78% населення отримують доходи нижче визнаної у світі межі бідності, що становить 17 дол. на день на особу".