Гришко залишає оперну сцену - іде співати шансон

Народний артист України тенор Володимир ГРИШКО залишає оперу заради виступів на естраді. «Я припиняю свою оперну діяльність. Сьогодні хочу реалізувати себе як артист естрадного жанру», – заявив він в ексклюзивному інтерв`ю журналу Weekly.ua.

«Я збираюся співати шансон у правильному розумінні цього слова», - відзначив він, уточнивши, що не співатиме пісні про людей, позбавлених волі. «Співатиму лірику: про любов і вірність», - підкреслив В.ГРИШКО.

Співак пояснив своє рішення тим, що «хоче протистояти тій естраді, яка заповнила наш ринок і відсунула українського артиста на задвірки». При цьому він підкреслив, що «має намір довести, що наш артист - це не дешева робоча сила. Йому теж треба платити, а не тільки росіянам, які всі чомусь переїхали до Києва і купили тут квартири».

«Я не гірший за Стаса МИХАЙЛОВА, ЛЕПСА і ВАЄНГИ», - заявив народний артист.