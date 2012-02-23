Гришко залишає оперну сцену - іде співати шансон
Мовляв, гроші потрібні не лише росіянам
Народний артист України тенор Володимир ГРИШКО залишає оперу заради виступів на естраді. «Я припиняю свою оперну діяльність. Сьогодні хочу реалізувати себе як артист естрадного жанру», – заявив він в ексклюзивному інтерв`ю журналу Weekly.ua.
«Я збираюся співати шансон у правильному розумінні цього слова», - відзначив він, уточнивши, що не співатиме пісні про людей, позбавлених волі. «Співатиму лірику: про любов і вірність», - підкреслив В.ГРИШКО.
Співак пояснив своє рішення тим, що «хоче протистояти тій естраді, яка заповнила наш ринок і відсунула українського артиста на задвірки». При цьому він підкреслив, що «має намір довести, що наш артист - це не дешева робоча сила. Йому теж треба платити, а не тільки росіянам, які всі чомусь переїхали до Києва і купили тут квартири».
«Я не гірший за Стаса МИХАЙЛОВА, ЛЕПСА і ВАЄНГИ», - заявив народний артист.