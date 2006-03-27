Штаб Омельченка прогнозує перемогу свого кандидата

Представник виборчого штабу кандидата на посаду Київського міського голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА Юрій РИБЧИНСЬКИЙ прогнозує відрив нинішнього мера від інших кандидатів на цю посаду на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

«Я думаю, що ОМЕЛЬЧЕНКО буде з відривом у 10% від інших кандидатів. На другому місці, я думаю, буде ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ», - сказав Ю.РИБЧИНСЬКИЙ.

Щодо кандидата у мери Віталія КЛИЧКА він утримався робитись прогнози, при цьому назвав недоліком те, що на вибори ідуть кандидати без відповідної підготовки. «Повинні йти професіонали. Якби КЛИЧКА висунули на посаду міністра спорту, то, я думаю, він був би більш доречним на цій посаді…. Я не розумію, при чому тут місто, де треба господарські питання якісь вирішувати. Це те саме, уявіть собі, як на мера Москви пішла б Ала ПУГАЧОВА, у якої мільйони прихильників. Але це не її справа, не справа КЛИЧКА», - заявив Ю.РИБЧИНСЬКИЙ.