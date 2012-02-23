Financial Times: Лікар підтверджує, що Тимошенко хвора

За словами одного з іноземних лікарів, який обстежував Юлію Тимошенко минулого тижня у складі незалежної гуманітарної місії, організованої західними урядами, ув’язнений лідер української опозиції – хвора, відчуває сильний біль та не отримує належної медичної допомоги.

Про це йдеться у статті Романа Олеарчика "Лікар підтверджує, що Тимошенко хвора", яку публікує Financial Times.

Хоча члени родини Тимошенко та її адвокати неодноразово робили подібні заяви, коментар лікаря, одного з п’яти, які її обстежували, став першим незалежним підтвердженням того, що Тимошенко хвора та страждає у в’язниці. Це може призвести до ще більшого напруження у відносинах між Заходом та українським президентом Віктором Януковичем, який вже потрапив під шквал критики за переслідування своїх суперників в рамках ширшої кампанії зі згортання демократії.

51-річна Тимошенко, колишній прем’єр-міністр та один з лідерів Помаранчевої революції 2004 року, була засуджена минулого року до семи років ув’язнення за звинуваченнями в перевищенні службових повноважень.

США та ЄС неодноразово висловлювали занепокоєння тим, що судовий процес проти неї та подальший вирок були політично-вмотивованими. Вони закликали Януковича звільнити її та інших опозиційних політиків до парламентських виборів у жовтні.

Табір Тимошенко заявляє, що стан її здоров’я значно погіршився з моменту ув’язнення у слідчому ізоляторі минулого серпня та звинувачують владу в тому, що їй відмовляють у можливості отримувати належне лікування від лікарів, яким вона довіряє. Дочка Тимошенко, Євгенія, навіть публічно звинуватила Януковича у намаганнях фізично знищити її матір.

Українські посадовці постійно намагаються применшити таке занепокоєння. Але три канадські та два німецьких лікарі, які обстежували Тимошенко згідно з домовленостями, укладеними обома посольствами, прийшли до іншого висновку.

«Я вважаю, що ця пані – хвора, відчуває постійний біль та вимагає проведення токсикологічних та інших лабораторних аналізів,» - заявив канадський лікар Пітер Куйтан.

Один з німецьких лікарів, якого цитує Радіо Вільна Європа/ Радіо Свобода, заявляє, що вона «серйозно хвора».

Куйтан зазначив, що невдовзі через канадське та німецьке посольства буде оприлюднена формальна заява для преси від його імені та імені інших лікарів. Він додав, що було прийнято рішення роз’яснити ситуацію після того, як українські посадовці викривили їхні висновки.

17 лютого Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив: «Ніякого стаціонарного лікування, тим паче оперативного втручання, не потрібно. Це висновки зарубіжних фахівців, які обстежили Тимошенко».

Але лікар Куйтан розповідає: «Вона прикута до ліжка. Ми не могли обстежувати її без перешкод. Ми були обмежені тим, що могли зробити з огляду на недостатню приватність. Вона не довіряє лікарям, яких надіслала влада. Посадовці також перешкоджали нам брати зразки, необхідні для проведення аналізів.» Він додав, що українські лікарі були присутні в якості наглядачів.

Посилаючись на конфіденційність відносин між лікарем та пацієнтом, Куйтан відмовився розголошувати деталі попереднього діагнозу. Дочка Тимошенко заявляє, що у її матері – грижа міжхребцевих дисків та інші серйозні проблеми зі здоров’ям.

На умовах анонімності одне з джерел повідомило, що двоє з лікарів були шоковані тим, що після їхнього прибуття до Києва 11 лютого їх протримали в аеропорту протягом 10 годин. Вони кажуть, що посадовці ставились до них ввічливо, але у них був обмежений доступ до їжі та напоїв.

Відносини з США та ЄС значною мірою залежатимуть від того, як Україна вирішить справу Тимошенко. ЄС вже попередив, що він не підпише та не ратифікує довгоочікувану угоду про асоціацію та вільну торгівлю, якщо Київ не продемонструє свою відданість демократії.