Попов привітав легендарного майора Вихора

З нагоди Дня захисника Вітчизни голова КМДА Олександр Попов разом із Міністром оборони Дмитром Саламатіним поклали квіти до пам’ятника Невідомому солдату, що у парку Вічної Слави на Печерську. Як повідомляє прес-служба КМДА, після офіційної церемонії очільник адміністрації відвідав легендарного розвідника майора Вихора – ветерана Великої Вітчизняної війни Евгенія Березняка, якому завтра виповнюється 98 років.

«Ваше життя і ваші подвиги – це неоціненний приклад істинного героїзму, мабуть, для кожного киянина. Щиро бажаю вам міцного здоров`я, аби ви ще багато років залишалися з нами, злагоди та затишку у вашій родині, уваги з боку суспільства і держави», – привітав ветерана Олександр Попов.

Зі свого боку Євген Березняк дав схвальну оцінку діяльність столичної влади на чолі з Олександром Поповим.

«Як почесний громадянин міста, я щиро тішуся тими змінами, які сьогодні відбуваються у Києві. Я бачу, що ви дійсно стараєтеся для киян, і кияни вас за це шанують», – сказав ветеран Великої Вітчизняної війни.

Євген Березняк – легендарний розвідник у рядах радянської армії, герой України, почесний громадяний Києва. Нагороджений Золотою зіркою, Орденом за заслуги перед Вітчизною, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, отримав безлічь відзнак та медалей. Саме йому місто Краків завдячує своїм визволенням від фашистських загарбників. Історія бойового подвигу ветерана лягла в основу роману Юрія Семенова «Майор Вихор».