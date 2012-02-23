Депутат Європарламенту проривається до Тимошенко

Співголова Комітету парламентської співпраці "ЄС-Україна" Європейського парламенту Павел КОВАЛЬ (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, Польща) вимагає від генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ дозволити європарламентарям відвідати екс-прем'єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це він заявив у інтерв’ю українській службі радіостанції "Свобода".

"Українській владі не вдалося переконати міжнародну спільноту у незаангажованості у справі Юлії ТИМОШЕНКО. І, як керівник делегації Комітету Європарламенту зі співпраці "ЄС–Україна", я вимагаю від Генеральної прокуратури організувати для мене та моїх колег (із Європарламенту - ред.) відвідування Ю.ТИМОШЕНКО. Ми також воліємо зустрітися з представником Генпрокуратури Ренатом КУЗЬМІНИМ і обговорити з ним і проблеми реформи судочинства, і питання ув’язнення опозиціонерів", – сказав П.КОВАЛЬ.

Він зазначив, що задля зустрічі з екс-прем’єром готовий внести зміни у свої плани. "Якби зараз випала така можливість, я би змінив свої плани і поїхав до харківської колонії, щоб зустрітися з ТИМОШЕНКО. Я думаю, така зустріч була би корисна і їй самій, як політику, якого вилучено з політичного процесу. Також це була би підтримка їй, як людині, котра опинилась у такому скрутному становищі", – заявив євродепутат.

Польський політик підкреслив, що у Європарламенті "Справу Тимошенко" вважають "прикладом нещирості української влади у сфері євроінтеграції".

"Справу Тимошенко я, як і інші європейські парламентарі, вважаю прикладом нещирості української влади у сфері євроінтеграції", – сказав П.КОВАЛЬ.

"Ось факти, які свідчать про далеку від європейських стандартів практику: Юлію ТИМОШЕНКО під час судового процесу тримають за ґратами і не дозволяють відвідувати її іноземним та українським правозахисникам; сам процес відбувається у складних умовах (наприклад, проблеми з нормальним облаштуванням зали суду); уже у СІЗО і в колонії ТИМОШЕНКО не дають можливості пройти нормальне медичне обстеження й отримати медичну допомогу (щоправда, минулого тижня міжнародна делегація лікарів провела обстеження, але домогтися цього вдалось не одразу). Я не збираюся повчати Україну, і вказувати їй, як треба реформувати ту ж систему судочинства, та я б хотів бачити щирість у взаєминах між Києвом і Брюсселем, між Києвом і Варшавою", – наголосив депутат Європейського парламенту.

Як відомо, Прогресивний альянс соціалістів і демократів, який представляє П.КОВАЛЬ, підписав із Партією регіонів меморандум про співпрацю.