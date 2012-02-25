Януковичу про Україну розповідають спецслужби і радники
05:37, 25 лютого 2012Політика
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Але непідготовленим бути значно комфортніше
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що має достатньо інформації про життя країни.
Про це він заявив у телеінтерв’ю, що транслювалося на каналі ICTV.
"Джерел інформації у президента достатньо", – заявив він.
Зокрема, Президент назвав інститут своїх радників та Інститут стратегічних досліджень.
Також В.ЯНУКОВИЧ нагадав про спецслужби, «Вони працюють, ми маємо інформацію, як кажуть, реальну», – сказав він.
"Безумовно, поїздки по регіонам і зустрічі з людьми також дають багато", – зазначив Глава держави, і додав: "Мені набагато комфортніше, коли я йду до людей непідготовлених… Ці зустрічі багато дають".
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