Януковичу про Україну розповідають спецслужби і радники

05:37, 25 лютого 2012
Політика
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Але непідготовленим бути значно комфортніше

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що має достатньо інформації про життя країни.

Про це він заявив у телеінтерв’ю, що транслювалося на каналі ICTV.

"Джерел інформації у президента достатньо", – заявив він.

Зокрема, Президент назвав інститут своїх радників та Інститут стратегічних досліджень.

Також В.ЯНУКОВИЧ нагадав про спецслужби, «Вони працюють, ми маємо інформацію, як кажуть, реальну», – сказав він.

"Безумовно, поїздки по регіонам і зустрічі з людьми також дають багато", – зазначив Глава держави, і додав: "Мені набагато комфортніше, коли я йду до людей непідготовлених… Ці зустрічі багато дають".

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