Українські суди виносять лише 0,2% виправдувальних вироків

В українській системі правосуддя виноситься лише 0,2% виправдувальних вироків. Новий Кримінально-процесуальний кодекс покликаний суттєво змінити цю статистику.

Про це в інтерв`ю ZN.UAрозповів керівник Головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Андрій Портнов.

З його слів, положення нового Кримінально-процесуального кодексу викликали критику з боку правоохоронних органів, проте адміністрація президента відстояла нововведення.

«Люди в погонах» дуже боролися проти змагальності процесу, прав адвоката, нової системи збирання доказів. Ще їх засмучувало, що запроваджується жорстка процедура, яка не дозволяє застосовувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — розповів Портнов.

«Ми пройшли дуже складний і конфліктний шлях, але не пішли на компроміс із правоохоронними органами і зберегли свою тверду позицію», — додав він.

За словами Портнова, в суперечці з правоохоронцями щодо необхідності нового КПК у нього завжди знаходився аргумент: «В Україні всього 0,2% виправдувальних вироків. Це автоматично вказує на відсутність справедливого правосуддя».