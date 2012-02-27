Вирок Луценку читають уже третю годину

Судова колегія Печерського районного суду Києва під головуванням судді Сергія ВОВКА вже понад дві години оголошує вирок колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ.

Як передає кореспондент, члени судової колегії по черзі зачитують рішення, ухвалене за результатами судового розгляду справи Ю.ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, й зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

14 лютого представники Генеральної прокуратури попросили Печерський районний суд Києва призначити Ю.ЛУЦЕНКУ покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням першого рангу державного службовця й позбавленням права впродовж 3-х років обіймати організаційно-розпорядчі посади.