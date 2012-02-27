Януковичу показали дві «червоні картки»

Активісти національної молодіжної кампанії «Вставай!» попередили владу про майбутню революцію та вимагають відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час акції протесту «Вставай! Постав януковичам червону картку» до 2-річчя перебування В.ЯНУКОВИЧА при владі.

Як наголосили учасники акції, за час свого правління В.ЯНУКОВИЧ не виконав жодну передвиборчу обіцянку перед молоддю. Зокрема, це доступне житло, 75% бюджетних місць у вишах та обіцяне підвищення стипендій.

Натомість, наголосили молоді активісти, відбулося, зокрема, збільшення призову в армію, та прихід до влади «українофоба», міністра освіти України Дмитра ТАБАЧНИКА.

Молодь підсумувала, що Президент повністю відступився від них у своїй діяльності та під вигуки «Януковичу червону картку!», «Виведи їх з гри!», наголосили на своїй вимозі відправити В.ЯНУКОВИЧА у відставку.

Серед інших вимог молодих активістів - щорічне зменшення вартості іпотечних кредитів для молоді, збільшення фінансування будівництва, зміна умов кредитування житла для родин, подолання корупції та інше.

Водночас молодь наголосила, що проводитиме подібні акції в усіх регіонах України, аби домогтися «відсторонення від влади команди януковичів».