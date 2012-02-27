Луценко в залі суду жартує із журналістами

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко під час оголошення вироку встигає давати інтерв`ю журналістам, передає кореспондент РІА”Новости” із залу суду.

Вирок зачитують уже дві години. При цьому журналісти, які знаходяться в залі, не можуть розчути жодного слова. Сам Луценко час від часу спілкується з представниками преси. За його словами, відчуває він себе нормально і на запитання, що його турбує, жартівливо відповів, що "турбує генпрокуратура".

На питання, чи збирається він опротестовувати вирок, Луценко запропонував спочатку дочекатися закінчення суду. "Давайте дочекаємося закінчення сьогоднішнього дня, і тоді вже говоритимемо про апеляцію", - сказав він.

Під час 20-хвилинної перерви в оголошенні вироку колишній глава МВС сказав журналістам, що його вирок був "замовлений".

"Вирок буде таким, яким його намалював замовник", - сказав Луценко, не уточнивши, про кого саме йдеться, але додав, що його останнє слово, в якому він заявив, що українська мафія концентрується в Межигір`ї (де живе президент), зняли з ефіру двох загальнонаціональних телеканалів.

У маленькому залі зібралися більше 50 журналістів, прийшли і депутати парламенту з опозиційних фракцій, і представники дипломатичного корпусу. Біля будівлі суду продовжують свою акцію прихильники Луценка.

Луценка звинувачують в незаконному оформленні на роботу свого особистого водія, порушеннях, пов`язаних з виділенням йому квартири і нарахуванням пенсії. Також екс-міністрові інкримінують перевитрату коштів при святкуванні Дня міліції. Загальний збиток державі від діяльності Луценка на посту глави МВС, за даними держзвинувачення, складає близько мільйона гривень (125 тисяч доларів). Звинувачення просить засудити Луценка на чотири з половиною роки позбавлення волі. Адвокати екс-міністра МВС України заявляють, що аргументи звинувачення в ході процесу не підтвердилися, і вважають, що їх підзахисний повинен бути виправданий за всіма пунктами звинувачення. Сам Луценко називає кримінальну справу винятково політичною, влада України це заперечує.

Колишній глава МВС знаходиться під арештом з кінця 2010 року.