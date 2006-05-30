Ющенко прибув до Донецька

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з робочою поїздкою до Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави під’їхав за кермом “Мерседеса” до будівлі Донецької обласної державної адміністрації.

В.ЮЩЕНКО підійшов до прихильників “Нашої України”, які зустрічають Президента біля облдержадміністрації, потиснув їм руки.

Як повідомляв УНІАН, у ході поїздки Президент, зокрема, проведе нараду з активом області, на якій представить нового губернатора Володимира ЛОГВИНЕНКА.