Турчинов побачив, що у влади не працює один з інстинктів

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що виголошений сьогодні вирок колишньому міністра внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ, як і вирок екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО, продемонстрували відсутність судочинства в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

«Судочинства в Україні не існує - воно знищене, як знищене право і Конституцію», - сказав О.ТУРЧИНОВ біля Печерського райсуду, який сьогодні виніс вирок екс-міністрові.

«У влади, яка є замовником і організатором цього ганебного фарсу, не працює не те що розум, навіть інстинкт самозбереження. Вони демонструють свою жорстокість, свою аморальність, вони демонструють повне нехтування Конституції і закону", - додав політик.

О.ТУРЧИНОВ впевнений, що політв`язні вийдуть на волю, але для цього потрібно «відсторонити від влади цей небезпечний для України режим».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА сьогодні, 27 лютого, було засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.