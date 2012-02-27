Євродепутат називає «драконівським» вирок Луценку

Співголова Комітету парламентської співпраці "ЄС-Україна" Європейського парламенту Павел КОВАЛЬ назвав "надзвичайно драконівським" оголошений сьогодні вирок у справі колишнього міністра внутрішніх справи України Юрія ЛУЦЕНКА, заявивши, що Європейський Союз буде детально слідкувати за ходом апеляційного процесу.

Про це він сказав сьогодні кореспонденту УНІАН у Польщі.

"Цей вирок звертає увагу тим, що там взагалі немає ознак корупції. Навіть якщо припустити, що звинувачення мають підстави, то це типовий "службовий проступок", - сказав він, коментуючи справу.

П.КОВАЛЬ сказав, що ув’язнення Ю.ЛУЦЕНКА однозначно буде негативно сприйнято в Європейському Союзі, інтеграцію з яким українська влада декларує своєю головною ціллю.

"Цей вирок точно не додає доброї слави українському правосуддю та тому, що діється в Україні", - відзначив євродепутат, котрий представляє в Європарламенті Польщу.

Він додав, що Кримінальний кодекс, на базі якого ухвалено вирок Ю.ЛУЦЕНКУ, теж викликає багато зауважень європейських політиків.

Водночас П.КОВАЛЬ зазначив, що справа Ю.ЛУЦЕНКА не призведе до зриву парафування узгодженої наприкінці минулого року угоди про асоціацію України з ЄС, зауваживши, що насправді парафування не є принциповим для наближення Української держави з європейською спільнотою.

"Це не ключова справа, а ключовим є те, що якщо будуть серйозні сумніви стосовно демократії в Україні, проблеми з доступом опозиції до ЗМІ під час виборчої кампанії, то все це може накластися та з’являться сумніви, чи Україну в принципі можна розглядати в тих самих категоріях, як ми її розглядати кілька років тому, а саме: держави, яка готова до євроінтеграції", - сказав євродепутат.

Як повідомляв УНІАН, cьогодні, 27 лютого, Печерський райсуд Києва засудив Ю.ЛУЦЕНКА, котрий працював в уряді Юлії ТИМОШЕНКО, до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Довідка УНІАН. Україна та Євросоюз на саміті в грудні минулого року заявили про завершення переговорів щодо угоди про асоціацію, а сам документ, котрий формально "закриває" ці переговори, мав бути підписаний в перші місяці 2012 року, але досі цього не зроблено.

Українська влада хотіла парафувати документ під час саміту, але європейські політики відмовилися це зробити через проблеми із демократією в Україною, свідченням яких вони називали, зокрема, засудження до семи років тюрми у жовтні минулого року екс-глави українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

ЄС закликає українську владу звільнити Ю.ТИМОШЕНКО та інших опозиціонерів, аби вони могли взяти участь у запланованих на осінь цього року парламентських виборах.