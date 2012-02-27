Захист: Тимошенко не проситиме у Януковича помилування

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не звертатиметься до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням про помилування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу перед Качанівською виправною колонією Харкова, де відбуває покарання Ю.ТИМОШЕНКО, захисник екс-прем’єра, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи слова В.ЯНУКОВИЧА про необхідну процедуру помилування.

«Ні з якими заявами щодо помилування ТИМОШЕНКО звертатися до нього (В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) не буде, тому що вона не скоювала тих злочинів, які їй інкримінують», - сказав С.ВЛАСЕНКО. На думку адвоката, суди над Ю.ТИМОШЕНКО «не мають нічого спільного з правосуддям, з європейськими стандартами».

С.ВЛАСЕНКО зауважив, що Президент України, відповідно до чинного законодавства, після заяв про невідповідність судового процесу демократичним стандартам повинен був «нормальним чином відреагувати».

С.ВЛАСЕНКО вкотре наголосив, що керує судовими процесами над Ю.ТИМОШЕНКО особисто Президент України.