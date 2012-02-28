МЗС Канади: вирок Луценку - ще один приклад вибіркового переслідування

Міністр закордонних справ Канади Джон БАІРД вважає, що засудження колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА до чотирьох років позбавлення волі є ще одним прикладом “безсумнівно політично упередженого та вибіркового переслідування в Україні”.

Про йдеться у заяві Дж.БАІРДА, переданій УНІАН Посольством Канади.

Міністр наголосив, що «засудження колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА продовжує тенденцію в Україні, яка викликає стурбованість».

«Це ще один приклад безсумнівно політично упередженого та вибіркового переслідування в Україні», - наголошує Дж.БАІРД.

Він підкреслив, що «таке засудження, як і у випадку з Юлією ТИМОШЕНКО, направлено проти демократичних очікувань українського народу та руйнує ті інституції, від яких залежить мирне, процвітаюче та демократичне суспільство».

При цьому Дж.БАІРД зазначив, що Канада продовжуватиме «підтримувати свободу, демократію, права людини та верховенство права для всіх українців».

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Печерський райсуд Києва засудив екс-главу МВС України Ю.ЛУЦЕНКА до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна за посадові злочини.

Захист Ю.ЛУЦЕНКА має намір оскаржити вирок.