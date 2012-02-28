Добкін нагадує Міхалкову, що в нього є орден від Медведєва

Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН здивований тим, що російський режисер Микита МИХАЛКОВ використовував його образ у передвиборному ролику.

Зокрема, у листі до М.МІХАЛКОВА, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, М.ДОБКІН зазначає: «Шановний Микито Сергійовичу! Будучи давнім шанувальником Вашого таланту, був дуже здивований особистою увагою до моєї персони. Не приховую - не чекав, що Ви так високо оціните мої скромні можливості впливу на вибір Ваших співвітчизників. Щиро бажаю Вам успіхів у реалізації запланованих цілей, тим паче, що наші симпатії співпадають. З повагою, Михайло ДОБКІН (для Вас - Міша)».

При цьому в постскриптумі до листа М.ДОБКІН нагадує, що Указом Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА від 29 жовтня 2010 року він був нагороджений Орденом Дружби «за великий внесок у розвиток і зміцнення відносин дружби і співпраці між Російською Федерацією і Україною».

*** Відео про зйомки передвиборного ролика кандидата в мери Харкова М.ДОБКІНА було одержане шляхом вирізування і монтажу найбільш невдалих або епатажних фрагментів з дублів запису передвиборного ролика в грудні 2005 року і його спілкування зі своїм помічником Геннадієм КЕРНЕСОМ, який керував процесом зйомки. Відео було акцією чорного піару. Автор монтажу відео досі невідомий.

Згідно зі статистикою YouTube на 28 вересня 2007 року, вже через 20 годин після розміщення відео з М.ДОБКІНИМ входило в десятку найпопулярніших у світовій мережі.

Напередодні виборів Президента Росії, запланованих на 4 березня ц. р., російський кінорежисер М.МІХАЛКОВ у своєму фільмі «Російський філософ Іван Ільїн» показав відеоролик про зйомки передвиборного ролика М.ДОБКІНА. Основна ідея М.МІХАЛКОВА: показати, що в результаті всенародних виборів саме такі люди приходять до влади.

У фільмі «Російський філософ Іван Ільїн» М.МІХАЛКОВ відстоює ідею сильної вертикалі виконавчої влади і виступає проти всенародного обрання керівників суб`єктів Російської Федерації.