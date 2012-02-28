Уряд пропонує залишити стрілки годинника в спокої

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону "Про порядок обчислення часу на території України".

Проектом закону, текст якого розміщено на сайті ВР, на території України передбачено запровадження часу другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки.

У разі ухвалення законопроекту як закону і підписання його Президентом України він набере чинності з 1 листопада 2012 року.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, на сьогодні порядок обчислення часу на території України визначений постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509, відповідно до якої запроваджено такий порядок обчислення часу на території України: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3-й годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня - о 4-й годині на 1 годину назад.

У пояснювальній записці також зазначається, що у зв’язку із проведенням в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та необхідністю завчасного інформування європейської спільноти про зміну порядку обчислення часу в Україні за результатами наради було внесено та підтримано пропозицію щодо залишення на відповідний період чинного в Україні порядку обчислення часу, визначеного постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509.

Таким чином, запропоновано перевести годинникову стрілку навесні на літній час, а восени скасувати дію літнього часу і вже не переводити годинникової стрілки, тобто запровадити на території України час другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки, як передбачено у проекті закону.