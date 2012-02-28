ДУС відсторонило скандального директора президентської бази Залісся

Державне управління справами (ДУС) відсторонило від виконання службових обов’язків директора державної резиденції "Залісся" Віктора КАМІНЕЦЬКОГО на період розслідування інциденту зі знімальною групою телеканалу TВі, що стався сьогодні, 28 лютого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України

В повідомленні наголошується, що керівництво ДУС звернулося до місцевого управління міліції з проханням розслідувати цей випадок і надати правову оцінку діям його учасників.

Рішення щодо подальшого перебування В.КАМІНЕЦЬКОГО на посаді директора державної резиденції "Залісся" буде прийнято після закінчення розслідування правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби телеканалу ТВі, журналісти Дмитро ГНАП та оператор Кирило ШАПАРЬ сьогодні намагалися взяти коментар у директора резиденції «Залісся» Віктора КАМІНЕЦЬКОГО. Знімальну групу цікавило, чому не виконується Указ Президента України №1049 від 11 грудня 2009 року. Згідно з цим документом, на території «Залісся» замість закритої президентської бази відпочинку має бути створений національний парк, відкритий для всіх громадян.

Як зазначали у ТВі, «вказані питання чомусь обурили директора державної резиденції і пан КАМІНЕЦЬКИЙ накинувся на журналіста і оператора, намагаючись вихопити камеру. Через це сталася фізична сутичка, внаслідок якої були пошкоджені камера та мікрофон знімальної групи. Зрештою, не вибачаючись, директор резиденції залишив місце події».

У свою чергу, у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області повідомили, що «сьогодні в черговій частині Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області було зареєстровано заяву заступника директора «Резиденція «Залісся», де йшлося про те, що двоє осіб, незважаючи на заборону з боку охоронців, пройшли в адмінбудівлю та почали проводити там відеозйомку».

Наразі на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка детально з’ясовує всі обставини події. Проводиться перевірка.