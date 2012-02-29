Київська влада обіцяє 3735 додаткових місць у дитсадках вже цього року

За інформацією Головного управління освіти і науки, у 2012 році у дитсадках столиці додатково з’явиться 3735 місць. Цього року планується відновити 10 дошкільних навчальних закладів загальною потужністю 2015 місць, з них 1 – відомчого підпорядкування на 250 місць.

Також у працюючих дошкільних навчальних закладах планують відновити роботу 86 груп на 1720 місць, що рівнозначно 8 дошкільним навчальним закладам потужністю 220 місць кожен.

Наразі, міська влада працює над створенням програми «Відновлений дитячий навчальний заклад», спираючись на складені управліннями освіти районних держадміністрацій програми відновлення непрацюючих ДНЗ та груп у діючих дитсадках. Загалом з 2012 до 2015 року планується відновити 38 дошкільних навчальних закладів на 4880 місць та 287 груп на 5740 місць.

Прес-служба КМДА нагадує, що у 2011 році відкрито 8 дошкільних навчальних закладів-новобудов, відновлено роботу 10 дошкільних навчальних закладів, що тривалий час перебували в орендному користуванні. Проведені капітальні ремонти приміщень дитячих садків у Голосіївському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах.

Крім того, у приміщеннях працюючих дитсадків, які раніше не були задіяні, проведено ремонт та обладнано 96 груп на 1920 місць – це майже 9 дошкільних навчальних закладів потужністю 220 місць кожен.

Загалом минулого року мережа дошкільних навчальних закладів розширилася на 4220 місць.