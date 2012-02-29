Турчинов каже, що п'ять годин марно чекав на побачення з Тимошенко

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ обурений відмовою керівництва Качанівської колонії у побаченні з лідером опозиції, екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що згідно з українським законодавством, кожен засуджений має право на одне побачення на місяць.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО заздалегідь звернулася до керівництва колонії з належним чином оформленим проханням дозволити їй цю зустріч.

«Керівництво Качанівської колонії після довгих консультацій визначило дату побачення 29 лютого, тому що вони не мали підстав для відмови. Сьогодні за дозволом, підкреслюю, офіційним дозволом керівництва Качанівської колонії, пенітенціарної служби, я приїхав на офіційне побачення з Юлією Володимирівною. Вони знали про мій приїзд, безумовно, підготувалися», - зазначив перший заступник голови партії «Батьківщина».

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що коли він приїхав до колонії, йому сказали, що побачення зараз не може відбутися, бо у Ю.ТИМОШЕНКО начебто проходять слідчі дії.

«Слідчі дії завершилися, до речі, без захисника. Чому не відбувається побачення? Тому що керівництво колонії робить відкриття, що Юлія Володимирівна не може самостійно пересуватися. Це відомий факт не тільки в Україні, але й за межами країни», - наголосив перший заступник голови партії.

За словами О.ТУРЧИНОВА, на чергове запитання, чому він не може зустрітися з лідером опозиції, йому пояснили, що вона самостійно не може добратися до кімнати, де офіційно відбуваються побачення.

«Раз вона не може, але має право, то давайте я до неї пройду і поспілкуюсь з нею в присутності ваших будь-яких представників, тому що ви ж мені офіційно дозволили побачення. «Ні! Ми не можемо цього дозволити. Є офіційна кімната, де проходять побачення, у зв’язку з тим, що Юлія Володимирівна не може самостійно туди дійти, а ми їй не збираємося допомагати, ваше побачення фактично скасовується», - розповів перший заступник керівника «Батьківщини».

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що п’ять годин пробув у Качанівській колонії, де разом з однопартійцями, народними депутатами Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ та Володимиром ФІЛЕНКОМ, намагався вирішити це питання і з Генпрокуратурою, і з керівництвом пенітенціарної служби.

«Всі кивають, що аби дозволити мені пройти 100 метрів, або Юлію Володимирівну пронести через 100 метрів, це треба узгоджувати на вищому рівні. А так, як на вищому рівні не дали дозвіл, то формально ми не порушуємо закон, підтверджуємо, що у вас є право на побачення, але побачення відбутися не може», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

«Кожна ув’язнення людина, я вже не говорю про те, що Юлія Володимирівна ув’язнена незаконно, має право на побачення. В такому варіанті вони знайшли форму, цинічно спекулюючи на здоров’ї Юлії Володимирівни, знаючи, що вона не може самостійно дійти, вони їй не збираються допомагати дістатися до кімнати побачень, і, в той же час, не допускаючи людину, яка запрошена на побачення, дібратися до корпусу, де знаходиться Юлія ТИМОШЕНКО. Такий формат зухвалого знущання, цинічного, аморального, який замість офіційного побачення сьогодні нам продемонстрували», - наголосив О.ТУРЧИНОВ, додавши, що він мав реальні сподівання зустрітися сьогодні з лідером опозиції, адже востаннє бачив Ю.ТИМОШЕНКО в день оголошення вироку.