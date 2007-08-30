Політологи коментують скандал з ”Порою”

Політологи вважають, що у скандалі з реєстрацією “Пори” для самостійної участі у дострокових парламентських виборах могли бути зацікавлені як Партія регіонів, так і окремо Блок Юлії Тимошенко та Блок “Наша Україна – Народна самооборона”.

Такого висновку дійшли політологи згідно з результатами експерт-опитування «Центру досліджень політичних цінностей».

На думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима КАРАСЬОВА, мають місце об’єктивні обставини. “Вони полягають в тому, що закінчилася пора «Пори» як перспективної, обнадійливої політичної сили, здатної увірватись у політичні вотчини старих політичних еліт. Цією порою закінчення «Пори» користуються політики. Хто?

Якщо проаналізувати останні події, побачимо, що Мінюст серйозно попрацював, вчасно і оперативно спрацювала ЦВК. Один із лідерів коаліції в ЦВК ОХЕНДОВСЬКИЙ проявив дива оперативності. Все свідчить про те, що це був сценарій Партії регіонів, який мав на меті поставити під сумнів створення блоку НУ-НС, в якій приймала участь одна «Пора», а інша «Пора» має відвернути голоси молодих виборців від помаранчевих сил”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ також вважає, що «Пора» втратила свій шанс, який в неї був відразу після «помаранчевої революції». “Добивати «Пору» було багато бажаючих: як серед опонентів, так і серед формальних «союзників», які боялися посилення потенційного конкурента. Спільними зусиллями друзів-конкурентів, грошових мішків, і можливо спецслужб вдалося в перспективному молодіжному середовищі посіяти внутрішні чвари і розколи. «Пора» пережила череду розколів і, по суті, вже не має ніякої помітної електоральної підтримки. Тому вихід «Пори» з блоку «Наша Україна-Народна Самооборона» не відіб’ється на рейтингу блоку. Постріл через «Пору» виявився холостим. Але голосування в ЦВК, члени якого чітко дотримуються настанов своїх політичних зверхників, засвідчив, хто хотів завдати удару”, - пояснив він.

О.ДОНІЙ також не виключив, що, можливо, ініціатори цього скандалу спеціально завдали не сильний, а лише попереджувальний удар. “Не постраждає не лише рейтинг “НУ-НС”, а також не постраждає і формальний бік справи – згідно із законом вихід партії з блоку ні до чого не призводить. Можливо, завданням було посіяти недовіру один до одного серед учасників блоку, адже далеко не всі члени партій-учасниць блоку згодні на утворення в перспективі єдиної партії. Ініціатори створення єдиної партії мусять тепер замислитися, щоб уникнути в подальшому «прецеденту «Пори»”, - додав політолог.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що скандал з реєстрацією “Пори” є передвиборчою технологією Блоку “НУ-НС”. «Наша Україна – Народна самооборона” озброїлася технологією БЮТ, яка за відсутністю якихось яскравих і нових ідей влаштовує нам демонстративні політичні конфлікти для того, щоб викликати жалість виборців. Таку саму тактику вибрала «НУ-НС». Я думаю, що цей конфлікт спеціально штучно підігрівається для того, щоб до кінця виборчої кампанії показати, що «НУ-НС» міцна і з нею все гаразд. Буквально через тиждень про скандал всі забудуть”, - вважає він.

“В тому, щоб створити проблеми для «НУ-НС» зацікавлена насамперед БЮТ, як справжня конкурентна політична сила. А Партії регіонів немає жодного сенсу створювати такі перешкоди, оскільки вона з не конкурує з «НУ-НС». Але говорити про це можна в суто спекулятивному плані. Я думаю, що там є справжній конфлікт серед молоді «Пори». Думаю, що і в «НУ-НС» є люди, що зацікавлені в тому, щоб позбавитись зайвих людей в цьому списку”, - сказав директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО вважає, що у скандалі з реєстрацією “Пори” були зацікавлені сили Сходу і півдня України. “Так, дійсно, є сили, що зацікавлені в тому, щоб в виборчому списку «НУ-НС» не була представлена партія «Пора». Не буду їх називати, але це сили сходу і півдня нашої країни.

Але є тут і проблема єднання національно-патріотичних сил. Зіграно все суто по-українські: замість того, щоб об’єднуватись – роз’єднуються. Зовнішній вплив на два крила «Пори» є, але він не такий значний. Це більше проблема «Пори » як такої”, - пояснив політолог.

На думку директора політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрія ЯКИМЕНКА, причина конфлікту лежить в самій «Порі». “Озвучувались різні версії від різних представників партії стосовно співпраці з різними політичними силами. Входження в останній момент до лав «НУ-НС» також не виглядало як факт, що відбувся. Ця ситуація перенеслась і на сьогодні.

Самостійна участь «Пори» у виборах безперечно буде йти на шкоду «НУ-НС» і БЮТ. Зрозуміло, що виграють від цього їх політичні опоненти”, - впевнений Ю.ЯКИМЕНКО.