Саміт ЄС розпочинається сьогодні у Брюсселі

Пришвидшення економічного зростання - така амбітна ціль саміту ЄС, що починається сьогодні у Брюсселі. Як повідомляє Німецька хвиля, одна з головних тем саміту – підписання так званого фіскального пакту, що передбачає тіснішу координацію національних економічних політик та збільшення контролю поміж країнами-членами ЄС. Кожна держав, яка підпише цю угоду, зобов`язується внести у своє національне законодавство так звані «боргові гальма».

Конкретно це означає: дефіцит бюджету повинен становити максимум 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту країни. Загальна заборгованість не має перевищувати 60 відсотків ВВП. Якщо країна відступає від цих цілей, то починають діяти автоматичні механізми корекції.

Фіскальний пакт має набути чинності з 1 січня 2013 року, якщо до того часу держави ратифікують його. Великобританія та Чехія не хочуть схвалювати цю угоду, а Ірландія збирається винести її на всенародний референдум.