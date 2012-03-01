Переобрано голову київської "Батьківщини"

Юрій ОДАРЧЕНКО переобраний головою Київської міської організації політичної партії «ВО «Батьківщина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської парторганізації «Батьківщини», за його кандидатуру одноголосно проголосували делегати 10-ї звітно-виборної конференції столичної парторганізації.

У роботі конференції взяли участь 46 делегатів від первинних партійних організацій столиці, депутати Верховної Ради і депутати Київради від фракцій «БЮТ-Батьківщини». Також відвідали конференцію представники політичних партій і громадських організацій, що входять до київського Комітету опору диктатурі.

Делегати конференції заслухали звіт голови Київської парторганізації «ВО «Батьківщина» і звіт керівника фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київській міській раді за звітний період, а також обрали делегатів на з’їзд партії, новий склад бюро і контрольно-ревізійної комісії міської партійної організації «Батьківщини», йдеться у повідомленні.